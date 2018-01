Mutuário da casa própria poderá renegociar dívida com a CEF A Caixa Econômica Federal, na condição de Agente Operador do Fundo de Garantia, vai renegociar dívidas de contratos habitacionais transferidos para o FGTS em pagamento de dívidas de agentes financeiros que faliram. A medida pode alcançar 6.074 contratos ativos junto ao FGTS. Em São Paulo, são apenas 237 contratos. A Caixa chamará esses mutuários para quitarem ou renegociarem seus débitos, observando condições específicas conforme as características de cada contrato. Os mutuários envolvidos deverão aguardar orientações da Caixa, que ainda depende da publicação no Diário Oficial da União e da regulamentação das novas regras autorizadas pelo Conselho Curador do FGTS. A previsão é de que isso aconteça em 30 dias. Importante ressaltar que essas medidas alcançam somente contratos que foram passados por outros agentes financeiros à Caixa/FGTS em pagamento de suas dívidas. Não são aplicadas aos contratos normais efetuados pelos mutuários junto à Caixa - Agente Financeiro. Destacam-se, dentre as medidas, as seguintes possibilidades de negociação: 1- Contratos com cobertura de 100% do saldo devedor pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (assinados até 1987): poderão ter dispensado o pagamento dos débitos de responsabilidade do mutuário, exceto as despesas de execução; 2- Contratos com cobertura parcial do FCVS (assinados até 1987): poderão ser liquidados à vista pelo mutuários com desconto de 50% do saldo devedor a vencer atualizado, acrescido de 50% das diferenças de prestações e do valor nominal dos encargos em atraso, ou poderão ser renegociados com desconto de 30% do saldo devedor a vencer atualizado, acrescido de 50% das diferenças de prestações e do valor nominal dos encargos em atraso, pelo prazo de até 180 meses, no sistema de amortização SACRE, à taxa de juros de 8,0% ao ano; 3- Contratos sem cobertura do FCVS (assinados a partir de 1988): poderão ser liquidados ou renegociados pelo mutuário com descontos específicos para cada caso, conforme critérios definidos pelo Conselho Curador, que deverão ser verificados junto à Caixa. Dívida não pode ultrapassar 95% do valor do imóvel Nos casos em que o débito de responsabilidade do mutuário obtido nos termos das condições aprovadas pelo Conselho for superior ao valor de avaliação do imóvel, a dívida do mutuário poderá ser limitada a 95% do valor de avaliação do imóvel, com redução da diferença da responsabilidade do mutuário. O Conselho determinou, ainda, que sejam suspensas as execuções judiciais das dívidas, para que os mutuários quitem ou negociem com a Caixa. Caso o mutuário não solucione o problema, a execução será retomada. Os mutuários devem ficar atentos, pois se trata de oportunidade única para solucionar suas dívidas do contrato de habitação com descontos concedidos pelo FGTS. É a primeira que se apresenta uma possibilidade real de solução para contratos sem cobertura do FCVS.