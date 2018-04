Mutuários não recebem imóvel mas têm de pagar Os mutuários da Caixa Econômica Federal (CEF) que financiaram a compra de apartamentos no Edifício Le Mans, em Santo André, na Grande São Paulo, farão um protesto na próxima quinta-feira para chamar a atenção para um problema que eles vivem desde 1999, quando as obras foram paralisadas. A reclamação dos mutuários é de que a Caixa continuou a cobrança mesmo com as obras paradas e que o contrato contém um seguro justamente para a eventualidade de não finalização da obra pela construtora. Segundo a Associação dos Condôminos do Edifício Le Mans, as obras para o edifício, de 133 apartamentos, começaram em 1995. A Arissala Empreendimentos Imobiliários, responsável pela construção, garantia a entrega do imóvel 24 meses depois. Em 1997 já havia atraso nas obras e proprietários e construtora assinaram um segundo contrato em julho daquele ano, estendendo o prazo para março de 1999. Ainda de acordo com a associação, as obras continuaram lentas e em 1998 o Arissala propôs aos moradores que fosse feito um financiamento pela CEF. A proposta foi aceita porque, no contrato, haveria um seguro que garantiria a finalização da obra caso ela fosse paralisada ou interrompida por mais de 30 dias. O seguro seria feito pela Caixa Seguros (antiga Sasse) e o novo contrato previa que a obra seria entregue em junho de 2000 com possível prorrogação de 12 meses. A entrega dos imóveis foi adiada de novo, para setembro de 2000, mas, em março daquele ano, os funcionários da Arissala entraram em greve por falta de pagamento de seus salários. Houve outros atrasos e, em março de 2001, a Caixa retirou a construtora da obra e acionou o seguro para que ela fosse finalizada. Nessa época, o edifício já estava com mais de 80% das obras concluídas. A CEF avisou aos mutuários que a construção seria retomada no dia 26 de junho. Naquele ano, a Defesa Civil precisou interditar o prédio, que estava com rachaduras, fiação exposta e com inundação no subsolo. A Arissala, no mesmo período, demitiu todos os seus funcionários e não pôde mais ser contatada. A Caixa também parou de comunicar-se com os mutuários e a Defesa Civil precisou drenar o subsolo do edifício, pois os vizinhos da obra reclamavam que havia possibilidade de desabamento. Cobranças continuaram Apesar da paralisação das obras, a Caixa continuou cobrando os mutuários e até incluiu o nome de alguns deles em serviços de proteção ao crédito por falta de pagamento. A Associação dos Condôminos contratou um advogado e conseguiu, em abril de 2002, uma liminar que suspendia a cobrança e retirava os nomes dos inadimplentes dos serviços de proteção ao crédito. Outra ação pleiteada na Justiça pela associação, que reivindicava o cumprimento do contrato pela seguradora, foi entendida como não-urgente pelo juiz e ainda não foi julgada. Foi então que os mutuários decidiram fazer o protesto para chamar a atenção para o seu caso. A Caixa alegou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a cobrança continuou pois era prevista em contrato e só poderia ser suspensa, como acabou ocorrendo, por decisão judicial. A Caixa Seguros informou que somente irá pronunciar-se amanhã sobre o caso. Procon dá orientações sobre compra de imóveis Assistente de diretoria da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo do Estado -, Dante Kimura disse que a principal providência para que o consumidor evite esse tipo de transtorno quando for comprar um imóvel em construção é escolher um cujas obras já estejam adiantadas. "Também é bom que ele verifique se há seguro que garanta o término da obra e registrar o compromisso de compra e venda em cartório de imóveis. Isso impede que a construtora hipoteque o imóvel por problemas financeiros." Ele também deve, antes de fechar o negócio, verificar se a incorporação está registrada no cartório de imóveis e procurar saber se há registro de reclamações da incorporadora, da empresa encarregada das vendas ou da construtora no Procon. "O consumidor precisa checar outros imóveis da mesma construtora e acompanhar as obras do seu imóvel", disse o especialista. Kimura também informou que, em caso de dúvidas com o contrato, o comprador deve procurar um advogado especializado na área. Em caso de problemas como o dos mutuários do Le Mans, o principal é tentar juntar o máximo possível de compradores para poder pleitear seus direitos junto à Justiça. "Trabalhar coletivamente é melhor do que individualmente", afirmou. Dúvidas e reclamações podem ser encaminhadas ao Procon-SP, nos postos de atendimento pessoal, que funcionam dentro dos postos do Poupatempo Sé, Pça. do Carmo s/nº, Santo Amaro, Rua Amador Bueno, 176/258, e Itaquera, na estação Itaquera do metrô. As queixas podem ser enviadas também por carta, para a Caixa Postal 3050, CEP 01061-970, São Paulo, ou pelo fax 3842 0717.