Mutuários: serviço de consulta on-line Os cerca de 3,5 milhões de mutuários que compraram seus imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação têm uma nova maneira de resolver problemas com o financiamento. As consultas gratuitas à Associação Nacional dos Mutuários (ANM) agora podem ser feitas também pela Internet. De acordo com a Associação, o serviço foi criado para atender a um público que geralmente tem computador, e prefere fazer consulta prévia antes de procurar a ANM pessoalmente. Prova disso, são os cerca de 40 e-mails por dia. Os funcionários da ANM atendem a todo tipo de caso. Quando a dúvida é simples, eles mesmos orientam o mutuário. Se o problema for mais sério, o caso vai para uma equipe de advogados encarregada de avaliar a questão e, se necessário, levá-lo à Justiça. A maioria das consultas é referente ao saldo devedor e ao reajuste dos financiamentos. A Associação informa que índices do mercado financeiro, como a Taxa Referencial (TR), não podem servir de parâmetro para os aumentos. Com este argumento, os advogados da ANM conseguiram, na Justiça, um histórico de decisões favoráveis. Refeitos os cálculos, alguns mutuários conseguem reduções de até 50% no valor das prestações. No entanto, é preciso ter paciência. Os casos mais simples demoram cerca de um ano. Para contatar a Associação: Telefone: 0800-550515 E-mail: anm.sp@uol.com.br