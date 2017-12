MyWeb: assinantes devem recorrer à Justiça A única chance para os consumidores receberem de volta os R$ 399 gastos para acessar a Internet pela TV por meio do canal MyWeb é entrar agora com um pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa no Juizado Civil Especial. A recomendação é do Procon. Um processo de falência contra a empresa foi encaminhado há uma semana na 26ª Vara Cível de São Paulo. O MyWeb foi inaugurado em abril deste ano e esperava ter 100 mil assinantes. Não foi o que ocorreu. Apenas cinco mil pessoas compraram o aparelho. Agora, eles não sabem o que fazer, pois não há serviço de atendimento na empresa e as páginas do canal na Internet apresentam erros ao serem acessadas. A Agência Estado tentou localizar alguém da empresa, mas os telefones não atendem. Assinantes devem entrar com pedido antes da falência Para quem não entrar com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agora, as chances de ter o dinheiro de volta são mínimas. "Depois de decretada a falência isso fica difícil pois, nesses casos, o consumidor é o último a receber. Os primeiros são ex-funcionários que devem ter suas dívidas trabalhistas quitadas, depois fornecedores", afirma a assistente de direção do Procon, Lúcia Helena Magalhães. Depois de decretada a falência da empresa, para ter alguma chance de receber o dinheiro, o usuário terá que contratar um advogado particular e acionar a massa falida. Nesse caso, além da possibilidade de prejuízo com a compra do aparelho, o usuário também terá gastos com a contratação do profissional. Vale lembrar que, em caso de perda da causa, todos os custos do processo, além do pagamento do advogado, ficam por conta do consumidor. Conheça o funcionamento do aparelho O objetivo do MyWeb era oferecer para os que não tinham computador a oportunidade de navegar pela Internet usando apenas o monitor de TV e o telefone. O aparelho para conexão de R$ 399 era ligado ao telefone e à TV. Os assinantes não pagavam mensalidade e o provedor era gratuito. Ao ligar o telefone e a TV, os clientes podiam navegar pelos sites em que as configurações eram compatíveis. Se optassem por ficar no MyWeb, o site tinha notícias e outros conteúdos. O MyWeb também oferecia salas de bate-papo e e-mail.