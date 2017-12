MyWeb: saída pela tangente A alternativa oferecida pelo canal MyWeb aos seus usuários, devido aos problemas de acesso à Internet, é o uso do site ig.com.br. Porém, a Assessoria de Imprensa do site IG, que também é gratuito, não foi informado de que o canal MyWeb adotaria essa estratégia. Quem tentou acessar hoje, dia 22 de dezembro, o MyWeb encontrou na página a informação de que o usuário deveria trocar já de provedor e passar a utilizar o serviço gratuito do IG. Na página da MyWeb, com a logomarca do IG, constava o texto: "Com intuito de garantir a oferta de um serviço de melhor qualidade, troque sua conexão para o IG, empresa com forte estrutura de investimento em infra-estrutura que fornece acesso grátis, para aqueles que não possuem um provedor próprio passem utilizá-lo a partir dessa data." O comunicado, no entanto, foi feito à revelia do IG, segundo a sua Assessoria de Imprensa.. De acordo com o IG eles não foram informados da decisão e só souberam porque a reportagem da Agência Estado entrou em contato. A assessoria informou que está encaminhando o ocorrido para o seu departamento jurídico para tomar as medidas cabíveis.