Nº de fusões e aquisições cai 15% no 2º tri, diz KPMG

Para Luís Motta, sócio da KPMG e coordenador da pesquisa, apesar do cenário de queda com relação a 2012, a tendência deste ano é de estabilidade nos patamares atuais. "Fechamos o primeiro trimestre de 2013 com 192 operações e o segundo com 194. Os números são muito parecidos e possivelmente serão mantidos até dezembro. No que diz respeito à redução do número de transações em comparação com o ano passado, o investidor está mais receoso em função, principalmente, da expectativa de crescimento do Brasil, que veio diminuindo nos últimos meses e aumentando o risco implícito neste tipo de transação", disse Motta.

A pesquisa apresenta, ainda, os setores com número maior de operações de fusões e aquisições. Os destaques do trimestre foram Tecnologia da Informação (21), Óleo e Gás (18), Alimentos, Bebidas e Tabaco (15), Empresas de internet (14) e Prestadoras de Serviço (13). "O destaque do período ficou por conta da indústria de Óleo e Gás, que viveu um momento peculiar com a realização recente dos leilões de campos petrolíferos pela Agência Nacional do Petróleo", apontou o coordenador da pesquisa.