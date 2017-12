Na 1ª semana de outubro, balança tem superávit de US$ 309 milhões O superávit da balança comercial do País na primeira semana de outubro, que teve apenas um dia útil, foi de US$ 309 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 577 milhões e de importações de US$ 268 milhões. Com este resultado, a balança comercial já acumula, neste ano, um superávit de US$ 25,430 bilhões , resultado de exportações no valor de US$ 70,855 bilhões e importações de US$ 45,425 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Em igual período do ano passado, o saldo da balança alcançou US$ 18,245 bilhões, resultante de exportações de US$ 53,822 bilhões e importações de US$ 35,577 bilhões.