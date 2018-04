Na 4a queda seguida, Ibovespa tem menor nível em 8 meses

Com um declínio de 2,3 por cento, o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, voltou aos 49.456 pontos, nível mais baixo de fechamento desde 15 de maio. O giro financeiro da sessão chegou aos 5,44 bilhões de reais.

De acordo com profissionais do mercado, vários indicadores econômicos recentes estão gradualmente desmontando o otimismo dos investidores dos últimos meses, em meio à leitura de que o pior da crise havia ficado para trás.

Nesta terça-feira, um dos dados que reforçaram a adoção de uma postura mais conservadora foi o anúncio de que a produção industrial britânica caiu inesperadamente em maio.

"Os sinais de retomada da economia estão ainda muito frágeis, diferente do que se projetava nas últimas semanas", disse Newton Rosa, economista da SulAmerica Investimentos.

Nos Estados Unidos, discussões em torno da necessidade de um segundo pacote de estímulo para tentar tirar a economia da crise ganharam força. Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones caiu 1,94 por cento.

De acordo com Rosa, temendo que esse panorama menos animador se traduza em resultados mais fracos das empresas nos balanços do segundo trimestre --ciclo que começa na quarta-feira com a Alcoa--, os investidores preferiram vender ações e garantir os lucros vistosos dos últimos meses.

A notícia de que o regulador do mercado de contratos futuros nos EUA está estudando regras mais duras para restringir a atuação de especuladores nos mercados de energia e commodities acrescentou pressão sobre ações de empresas ligadas a esses mercados.

O papel preferencial da Petrobras perdeu 2,3 por cento, para 29,35 reais, variação próxima à registrada pelo barril do petróleo. De nada adiantaram relatórios do Barclays e do Merrill Lynch elevando a projeção de desempenho das ações da companhia, em meio à expectativa de preços mais altos do petróleo no final de 2009.

Mas o ativo que mais pesou sobre o Ibovespa foi a ação preferencial da Vale, que escorregou 5,6 por cento, para 27,75 reais, um dia depois de a companhia ter anunciado que pretende captar cerca de 1 bilhão de dólares em notas conversíveis em ações.

Uma das poucas que escaparam da tendência negativa na sessão foi Gol, que decolou 5,6 por cento, para 11,91 reais. Em relatório, a Itaú Corretora elevou a recomendação dos papéis da companhia de "sector-perform" para "outperform".