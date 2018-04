Na BM&F, 53 corretoras pediram selo de qualidade O selo de qualidade lançado pela Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) no final de março foi bem recebido pelas corretoras. De 64 corretoras listadas, 53 se registraram para obter a certificação. O prazo para o registro se encerrou na sexta-feira, dia 30. O diretor-geral da BM&F, Edemir Pinto, está satisfeito com a procura pelo selo. Ele informou que as emissões devem ocorrer na primeira quinzena de julho, mas que outras corretoras poderão efetuar o pedido para serem incluídas numa segunda etapa. O selo de qualidade da BM&F é uma certificação que será dada a corretoras que cumprirem determinados procedimentos que garantam mais transparência ao mercado de ativos negociados pela instituição. Em contra-partida, a corretora que obtiver este selo receberá uma garantia de até R$ 10 milhões relacionadas ao risco operacional de contratos. O selo faz parte do Programa de Qualificação Operacional (PQO) da BM&F e visa a levar corretoras associadas, principalmente as independentes, a um padrão internacional. O selo não será obrigatório mas, segundo Pinto, deve ser encarado como um diferencial para que as corretoras domésticas tenham mais credibilidade no exterior. Novidades O diretor da BM&F disse ainda que o mercado financeiro receberá no segundo semestre dois novos instrumentos cambiais. São eles: o contrato de dólar casado e o eurodólar. Ele avalia que estes produtos devem aumentar o volume negociado no mercado de câmbio e devem agilizar as negociações. Segundo o diretor, esta era uma demanda antiga do mercado. Ele falou ainda da parceria da BM&F com a Bolsa de Rosário, na Argentina, para negociação de contratos de soja com a China. "O projeto está nas últimas amarrações", afirmou o diretor-geral da BM&F. De acordo com Pinto, o projeto deve ser apresentado aos chineses até o começo de maio. O lançamento está previsto para o final do primeiro semestre deste ano e poderá representar um aumento imediato do montante negociado. "Esperamos triplicar o volume nos primeiros momentos", avaliou. Segundo ele, isso significaria passar de uma média atual de 14,5 mil contratos diários negociados no pregão da BM&F para algo em torno de 25 mil a 40 mil.