Na capital, 2016 teve preços de R$ 148 mil a R$ 8 milhões

Em 2016, a curva de preços dos imóveis novos na cidade de São Paulo foi de R$ 148 mil até R$ 8 milhões, de acordo com registros da Embraesp para todos os lançamentos feitos na capital.

Campeãs nas categorias de incorporação e construção do Top Imobiliário, Gafisa e Plano & Plano lançaram apartamentos que ocupam pontos extremos dessa curva, cada uma com seu perfil de produtos.

O mais caro foi o MN15 Ibirapuera, lançado pela Gafisa em julho do ano passado, com apenas 14 apartamentos. Tem quatro dormitórios, quatro banheiros, cinco vagas de garagem, com área útil de 340 m². O preço de lançamento, segundo a Embraesp, foi de R$ 8 milhões, com a média de R$ 23,6 mil/m².

Localizado próximo ao Parque do Ibirapuera, o MN15 tem design inovador com terraços desiguais na fachada, afirma a diretora executiva de Produto da Gafisa, Katia Varalla.

Com projeto arquitetônico de Königsberger Vannucchi, foi premiado com o A’Design Award & Competition, um dos principais concursos de design do mundo. “O desenho dos pavimentos e o pé direito alto permitem instalação de canteiros com árvores na varanda , irrigadas por sistema automatizado”, diz Varalla. “Os jardins e grandes janelas, do teto ao chão, reforçam a relação com as áreas verde do entorno.”

Popular. Lançado em dezembro, o Plano & Itaquera Paes Landin terá apartamentos, com dois quartos e área útil de 40 a 44 m². O preço, segundo a Embraesp, foi de R$ 169,9 mil, bem abaixo do teto do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), de habitação popular. No terreno de 3,5 mil m², serão construídas duas torres e 300 unidades.

O Plano & Itaquera foi o segundo lançamento mais barato de 2016. Só perdeu para o Vita Bom Retiro, com tíquete de R$ 148 mil para apartamentos de 14 m², a menor unidade já lançada no País. A Vitacon prepara o lançamento do VN Casa Humberto 1, que já tem preço anunciado nos sites imobiliários: a partir de R$ 159 mil. Será um residencial voltado para universitários, na Vila Mariana, perto das faculdades ESPM e Belas Artes. Terá opções de studios, de 16 m², um e dois dormitórios até 42m², além de lojas de 89 a 284 m².