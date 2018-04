Na corretora Cid Ferreira, havia ''perigosos comunistas''

Trinta e um anos antes da quebra do Banco Santos, Edemar Cid Ferreira foi alvo de uma investigação confidencial. Realizada em 1973 por agentes do 2º Exército, ela tinha tinha como alvo a diretoria da Cid Ferreira Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. Essa história ficou registrada em relatório confidencial que o Exército enviou ao Departamento de Ordem Política e Social (Dops) em 5 de março de 1973 e hoje se encontra no Arquivo do Estado O que despertou a atenção dos militares era a reunião na empresa do futuro banqueiro de "líderes esquerdistas e comunistas de tal têmpera, inimigos viscerais da Revolução de Março de 1964". Entre eles, estava o advogado e jornalista Luiz Rodrigues Corvo. "Militei com o Edemar em Santos. Ele fazia parte da comissão de cultura e eu era o secretário-geral do partido", contou Corvo, que era vereador em Santos quando foi cassado em 1964. "Ainda me lembro do dia da invasão da Baía dos Porcos (o desembarque de anticastristas treinados pelos EUA em Cuba em 1961). Eu e o Edemar fizemos um comício em cima de um caixote na Praça Mauá, em Santos, solidários à Cuba." Na lista dos agentes, Corvo é descrito como "comunista, elemento de extrema periculosidade". Depois do AI-5, em 1968, quando foi preso com o amigo e futuro governador Mário Covas, Corvo deixou Santos e a militância para trás. Edemar, que já estava em São Paulo, convidou-o para cuidar do jurídico da empresa. Era o começo dos anos 70. "Eu fiquei pouco tempo lá. Saí em 73", disse Corvo. Na empresa, também trabalhava o cunhado de Edemar, Rivaldo Dias de Souza e Silva, que era descrito no relatório como "major do Exército cassado, esquerdista notório de extrema periculosidade". Outro diretor era o "perigoso esquerdista e agitador" Rivaldo Otero, presidente cassado do sindicato dos petroleiros de Cubatão. Sobre Edemar, o relatório diz: "assinou manifesto pela legalização do Partido Comunista do Brasil quando era estudante secundarista e um dos promotores da peça Arena conta Zumbi, considerada subversiva". Os militares analisaram contrato assinado pelo grupo de Edemar "no gabinete do secretário de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, dr. Paulo Maluf, para instalação de um corredor de exportação de óleo vegetais pelo porto de Santos". Uma reunião com empresários japoneses e o jantar dado por Edemar ao cônsul americano Leon Bespaloff também foram vigiados assim como supostos planos de exportação de açúcar para China e União Soviética. Mas Parte dos lucros, pensavam os agentes, podia "alimentar a subversão". Por isso, o relatório conclui que o grupo merecia "mais do que uma vigilância, uma devassa completa".