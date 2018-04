Na crise, Honda muda comando A Honda nomeou ontem Takanobu Ito, chefe da divisão de automóveis, como novo presidente da empresa, num esforço para renovar a liderança da empresa para enfrentar a crise global na indústria automobilística. Aos 55 anos, Ito, um especialista em pesquisa e desenvolvimento, com experiência nos Estados Unidos, vai substituir Takeo Fukui, de 64 anos, que vai continuar na empresa como assessor do conselho de administração. Fukui e Ito declaram que a mudança no comando é uma mensagem da determinação da empresa em levar adiante inovações tecnológicas - tradicionalmente sua característica mais forte - para reerguer os negócios e estar preparado para tirar vantagem da recuperação econômica, quando ela vier. "Estamos vivendo dificuldades que aparecem a cada 100 anos", disse Ito. Ele disse ainda que seguirá os passos de Fukui no desenvolvimento de produtos ecológicos e acessíveis como o modelo híbrido Insight, um sucesso de vendas.