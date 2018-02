Na crise, montadora 'nanica' DAF cresce

Mercedes-Benz encolhe de tamanho para se ajustar aos novos tempos do mercado, a nanica DAF Caminhões, que iniciou produção local há três anos, enfrenta a crise de maneira menos dramática, justamente por seu porte.

“Começamos pequenos e temos possibilidade de ir crescendo junto com a retomada do mercado, enquanto outras estão colapsando”, diz Michael Kuester, presidente da DAF Brasil. Nos primeiros oito meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015, as vendas da empresa cresceram quase 70%, de 258 unidades para 436.

A fábrica de Ponta Grossa (PR) tem capacidade anual para 10 mil caminhões, volume que a marca holandesa, subsidiária da americana Paccar, esperava atingir em 2018. Com a crise, as previsões foram prorrogadas para daqui três a cinco anos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kuester lembra que, em 2011, quando o grupo decidiu se instalar no País, o mercado brasileiro vendeu um recorde de 172 mil caminhões. Neste ano, as vendas devem somar cerca de 53 mil unidades. A capacidade produtiva conjunta das marcas é de 488 mil caminhões.

Com 250 funcionários que trabalham em um turno, a fábrica produz apenas quatro caminhões do segmento de pesados por dia dos modelos CF 85 e XF 105, que custam de R$ 270 mil a R$ 360 mil. Em 2017, lançará um fora de estrada e, na sequência, um semipesado.

Para crescer num mercado total que cai 30%, a DAF tem recorrido a estratégias que grandes marcas locais têm dificuldade em adotar. “Nós mesmos financiamos boa parte das vendas, com dinheiro da matriz, a juros de 12% ao ano”, informa Kuester. Pelo Finame, hoje, o juro chega a 16%.

Além disso, como a marca ainda atua com volume pequeno, Kuester consegue manter um relacionamento próximo com os clientes. Em várias ocasiões, percorreu entre 500 km a 1,4 mil km de estradas para visitar compradores ou entregar pedidos.

“Também temos um grupo no WhatsApp em que trocamos informações, ouço reclamações e os clientes enviam vídeos dos veículos em operação”, conta o executivo americano de 53 anos, que em 2011 veio para o Brasil para criar a rede de revendas do grupo e, há um ano e meio, assumiu a presidência. Ele está na companhia – a quarta maior em vendas globais do seu segmento –, há 27 anos.

No Brasil, a DAF investiu cerca de R$ 1 bilhão com recursos próprios e terá 24 revendas até o fim do ano. É a única montadora de caminhões que iniciou produção de um grupo de sete fabricantes que anunciaram projetos nos últimos anos. A Foton Aumark abrirá sua unidade em Guaíba (RS) em 2017.