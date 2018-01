Na energia, queda recorde e perspectivas ruins Além da desaceleração recorde no consumo de energia elétrica em novembro, registrada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) constatou uma queda de 1,8% no volume de carga de energia movimentada no Sistema Interligado Nacional (SIN) no ano passado e de 0,5% entre os meses de dezembro de 2014 e de 2015. Há alguns dias, o ONS previu que a demanda cairá 3,9% neste mês, influenciada pelo comportamento dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul. As quedas seriam maiores não fossem as altas temperaturas no Norte e no Nordeste, induzindo ao maior consumo doméstico.