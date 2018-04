Na Europa, desemprego é o pior em dez anos

A Europa apresenta a pior taxa de desemprego em dez anos, enquanto o risco de uma deflação ganha força. Segundo dados divulgados ontem pela Comissão Europeia, a taxa de desemprego nos 16 países que usam o euro foi de 9,4% em junho. O número, porém, foi menor que o esperado pelo mercado, graças aos pacotes de socorro adotados pelos governos. Em junho, 158 mil pessoas perderam seus empregos. Com isso, a taxa passou a ser a maior desde junho de 1999. Em um ano, 3,1 milhões de pessoas perderam empregos. Naquele período, a taxa era de 7,5%. O número total de desempregados na zona do euro é de 14,9 milhões, mais do que toda a população da Áustria e da Irlanda juntas. No primeiro trimestre, a economia europeia sofreu contração de 2,5% em relação ao trimestre anterior. Para o Fundo Monetário Internacional (FMI), uma recuperação será sentida apenas em 2010, e mesmo assim de forma modesta. O menor aumento na taxa de desemprego ocorreu na Alemanha, com 7,7% de sua população sem trabalho. Há um ano, a taxa era de 7,3%. Na Holanda, a taxa passou de 2,7% para 3,3%. Na Espanha, a taxa de desemprego já é de 18,1%, a maior de toda a Europa. Há um ano, era de 11%. No país, o maior impacto tem sido na comunidade de imigrantes, muitos deles sul-americanos. Dados divulgados pelo governo apontam que o número de estrangeiros irregulares tentando entrar no país neste ano caiu em 50% ante igual período de 2008. O mesmo ocorreu na Itália, Irlanda e Inglaterra. Para os 27 países da UE, a taxa de desemprego subiu de 8,8% em maio para 8,9% em junho. Há um ano, era de 6,9%. Em 12 meses, 5 milhões de pessoas perderam seus trabalhos, principalmente na Hungria e nos países bálticos. Apesar dos dados sombrios, o mercado avaliou que a taxa é melhor do que se esperava. Isso porque começam a fazer efeito os planos de investimentos de governos para manter o consumo e gerar demanda. Alguns governos ainda fecharam acordos com empresas para reduzir salários. Para analistas, o desemprego continuará a aumentar até o fim do ano. Para Pascal Lamy, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o pior da crise social ainda está por vir. Quanto aos níveis dos preços, a UE apresenta queda diante da redução drástica no consumo. A redução dos preços foi de 0,6% em julho, ante o mesmo mês em 2008. Para o mercado, o risco é de que uma deflação se instale, afetando empresas e, portanto, os postos de trabalho.