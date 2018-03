Na Europa, pizza napolitana ganha selo de Garantia

A Garantia de Especialidade Tradicional foi dada à pizza depois de um longo debate, e faz parte de uma onda de medidas tomadas pela Europa para proteger seus produtos. Outro alimento já certificado foi o queijo mussarela, além do presunto de Parma. Pelas regras do certificado, uma verdadeira pizza napolitana precisa ter um diâmetro de no máximo 35 centímetros e de um a dois centímetros de altura. A base da pizza deve ser feita de tomate sem cascas, mussarela de búfala de Campania, alho, óleo de oliva e basílico.

Outras pizzas também já estão na lista de avaliação: a margherita e a marinara. Já o espaguete é um prato chinês, supostamente levado aos italianos por Marco Polo. Agora, qualquer pizzaria que ofereça pizza napolitana falsa pode ser até mesmo multada, ainda que a UE não tenha ideia sobre como fará para cobrar a multa. Pizzas congeladas vendidas nos supermercados não poderão ser chamadas de napolitana.

A regra europeia é de que, para que um produto ganhe o selo de proteção, os produtores precisam provar que é feito com ingredientes tradicionais ou fabricada por um processo que apenas existe em uma região. Se a história da pizza está intimamente ligada aos símbolos italianos, o tomate é um produto importado das Américas e o pão usado é uma cópia dos pães árabes. Da forma que se consome hoje, a pizza existe desde o século XVIII. Mas foi a partir dos anos 1950 que o número de pizzarias explodiu pelo mundo. Só na Itália são mais de 35 milhões de pizzas consumidas por semana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.