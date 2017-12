Na Grande SP, desemprego sobe para 14,6%, diz IBGE A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo subiu para 14,6% em março, ante 13,6% em fevereiro e 13,9% em março do ano passado. A região metropolitana de São Paulo responde por 42% dos ocupados nas seis regiões pesquisadas pelo IBGE e por 49% dos desocupados, segundo os dados de março. O número de desempregados na região metropolitana de São Paulo, de acordo com o IBGE, atingiu 1,33 milhão, ou 106 mil pessoas a mais do que havia em fevereiro. O número de ocupados atingiu 7,78 milhões de pessoas na região, com aumento de apenas 0,5% (38 mil pessoas) em relação a fevereiro. O rendimento médio real dos trabalhadores na região caiu 0,1% ante fevereiro e registrou queda de 0,5% ante março do ano passado.