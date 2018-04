Na OMC, países ricos atacam o buy American Os países ricos atacam na Organização Mundial do Comércio (OMC) as medidas protecionistas incluídas no pacote de estímulo do governo de Barack Obama. Ontem, delegações da Europa, Japão, Canadá e outras economias industrializadas levaram o tema pela primeira vez a uma reunião da entidade máxima do comércio. O objetivo foi alertar que não irão tolerar medidas como o buy American. A delegação americana foi instruída pela Casa Branca para tentar tranquilizar seus principais parceiros.