Na reabertura do mercado cambial, dólar permanece em baixa As cotações do dólar permanecem em baixa no início da tarde de hoje. Às 14h40, a moeda norte-americana é cotada a R$ 2,8220 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,53% em relação às últimas operações de ontem. Durante o dia, o dólar oscilou da máxima de R$ 2,8300 à cotação mínima de R$ 2,8170.