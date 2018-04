Na recessão, empresas do Japão demitem robôs

Eles podem ser os trabalhadores mais eficientes do mundo, mas no declínio econômico mundial até robôs têm enfrentado dificuldades para encontrar emprego. A legião japonesa de robôs, o maior exército mecanizado do mundo, está ociosa, enquanto o país sofre a mais profunda recessão em mais de uma geração, conforme os consumidores de todo o mundo reduzem gastos com robôs e aparelhos eletrônicos. Numa grande fábrica da Yaskawa Electric, na Ilha de Kyushu, no sul do país, onde antes robôs produziam mais robôs, um solitário funcionário de braços de aço testava seus motores para o dia em que as encomendas voltarem. Seus colegas estavam imóveis, dispostos em colunas, muitos com os membros congelados em pleno ar. É possível que fiquem desempregados por um bom tempo. A produção industrial japonesa caiu quase 40%. Ao mesmo tempo, o futuro parece menos brilhante. O aperto nas finanças está injetando doses de realidade em alguns dos mais fantásticos projetos japoneses, como os robôs de estimação e as recepcionistas ciborgues, o que poderia impedir a inovação por muitos anos. "Fomos muito atingidos", disse Koji Toshima, presidente da Yaskawa, a maior fabricante japonesa de robôs industriais. Os lucros da empresa tiveram queda de dois terços, fechando em US$ 72 milhões para o ano encerrado em 20 de março, e a previsão é que o ano atual termine com prejuízo. Por toda a indústria, as encomendas tiveram queda de 33% no último trimestre de 2008 e 59% no primeiro trimestre de 2009, segundo a Associação Japonesa de Robótica. Tetsuaki Ueda, analista da firma de pesquisas Fuji Keizai, espera contração de até 40% este ano. O investimento em robôs, segundo ele, "foi o primeiro a ser cortado para proteger funcionários humanos". Apesar de os robôs serem mais baratos que humanos no longo prazo, os investimentos iniciais são muito maiores. Em 2005, mais de 370 mil robôs trabalhavam nas fábricas do Japão, cerca de 40% do total mundial, que representava uma proporção de 32 robôs para cada mil empregados, de acordo com um relatório do Macquarie Bank. Um plano governamental de 2007 para as medidas tecnológicas pedia a instalação de 1 milhão de robôs industriais até 2025. É quase certo que isso não vai acontecer. "A recessão impôs à indústria dos robôs um retrocesso de muitos anos", disse Ueda. Isso vale para os robôs industriais e os adoráveis robôs de brinquedo. Na verdade, muitos do tipo mais lúdico já se tornaram vítimas da recessão. A fabricante Systec Akazawa entrou com pedido de recuperação judicial em janeiro, menos de um ano depois de apresentar seu robô em miniatura - o Plen - durante a Consumer Electronics Show de Las Vegas. O Roborior, da Tmsuk, uma babá sobre rodas que e usa sensores infravermelhos para detectar movimentos e uma câmera para transmitir imagens aos moradores ausentes, tem tido dificuldades para encontrar patrões. Um programa de aluguel foi abandonado por causa da baixa procura. A empresa não divulga o volume de vendas, mas foi vendido menos de um terço da meta de 3 mil unidades fixada pela fabricante quando lançou o Roborior em 2005, dizem os analistas. Não há planos para a fabricação de mais unidades. É uma pena, diz Mariko Ishikawa, porta-voz da Tmsuk, porque os ocupados japoneses que moram nas cidades poderiam usar o Roborior para acompanhar os passos de seus pais idosos na zona rural. "O Roborior é justamente o tipo de robô que a sociedade japonesa precisa para o futuro." Quase 25% das pessoas no Japão têm mais de 65 anos. A Mitsubishi Heavy Industries não vendeu nenhuma unidade do seu Wakamaru, robô auxiliar doméstico apresentado em 2003. A Ugobe, que fabrica o robô dinossauro Pleo, entrou com pedido de recuperação judicial em abril.