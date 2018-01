Na Rússia, missão intercederá por carne de Santa Catarina A missão que negociará com a Rússia o fim do embargo imposto pelo país contra as carnes bovinas e suínas produzidas no Brasil tentará restabelecer o comércio da maior parte dos Estados, mas insistirá na necessidade de retomada das vendas de carne suína de Santa Catarina. A informação é do diretor do Departamento de Inspeção dos Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Nelmon Oliveira da Costa. Há 14 anos não há registro de febre aftosa no rebanho de Santa Catarina, estimado em cerca de 2,4 milhões de cabeças. Nos últimos seis anos, os pecuaristas catarinenses não precisaram vacinar seus animais, o que coloca o Estado numa situação diferenciada, ponderou. Uma missão brasileira liderada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior viajará para Moscou no sábado, dia 11, informou a assessoria de imprensa da pasta. Técnicos do Ministério da Agricultura farão parte do grupo. "Vamos apresentar dados atualizados referentes ao controle da febre aftosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná", disse o diretor. Os nomes dos técnicos da Agricultura que irão para Moscou não foram divulgados. A descoberta de focos da doença nos dois Estados em outubro de 2005 levou a Rússia a barrar, a partir de dezembro, as importações de carnes e derivados produzidos em oito Estados. Além de Santa Catarina, continua suspenso o comércio de Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O embargo era mais amplo, mas em agosto, a Rússia anunciou que retomaria as importações do Mato Grosso e um mês depois retomou as importações de São Paulo e Goiás. Costa lembrou que foram concluídos os trabalhos de controle sanitário no Paraná, mas que continuam interditados os municípios de Edlorado, Japorã e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. No mês passado, o ministro Luís Carlos Guedes Pinto anunciou em Curitiba o fim das restrições sanitárias no Paraná, o que significa que os pecuaristas podem vender animais e carnes para outros estados e também no exterior. A Rússia é individualmente o maior importador de carnes do Brasil. No ano passado, os russos importaram cerca de US$ 555 milhões de carne bovina in natura do Brasil. Só em agosto deste ano, já foram exportados para a Rússia cerca de US$ 67 milhões em carne bovina in natura.