Na volta da folia, mercado mira EUA

O mercado financeiro do Brasil retoma hoje as atividades, depois do recesso de carnaval, como sempre, de olho no que acontece nos Estados Unidos. E as notícias dos últimos dias não são animadoras. A atividade continua afundando, bem como a confiança dos consumidores e dos empresários. Isso sem falar nas dúvidas que ainda pairam sobre a solvência do sistema financeiro americano. Ontem, as bolsas de valores dos EUA recuperaram parte das perdas da segunda-feira, quando atingiram as menores pontuações em mais de 12 anos. Os principais ativos do mercado brasileiro devem se adequar hoje ao que ocorreu lá fora entre segunda-feira e ontem. Na agenda da semana curta, destacam-se, no Brasil, o anúncio do IGP-M (o índice de inflação que corrige a maioria dos contratos de aluguel), amanhã. Também amanhã, o Banco Central (BC) divulga o relatório de política monetária e crédito relativo ao mês de janeiro. O levantamento vai mostrar como os empréstimos iniciaram o ano no País. Por causa do carnaval, o BC adiou para hoje a divulgação da pesquisa Focus, que traz um sumário das projeções econômicas feito com base em pesquisa com uma centena de instituições financeiras e consultorias. Nos Estados Unidos, amanhã sai o resultado das vendas de bens duráveis e das vendas de imóveis novos referentes a janeiro. Na sexta-feira, será divulgada o Índice de Confiança do Consumidor elaborado pela Universidade Michigan.