Nacional quer voltar a voar em 30 dias A companhia aérea Nacional Transportes Aéreos, que paralisou as operações no fim de fevereiro, pretende voltar a voar dentro de um mês. Empresa familiar de capital fechado, com base no Rio de Janeiro, a Nacional está nas mãos de Aramis Maia, sobrinho do empresário Tião Maia, que tem negócios imobiliários e de pecuária no Brasil, Austrália e Estados Unidos. Aramis informou, através de sua assessoria, que a empresa está em reestruturação e voltará com "nova frota e novas rotas aéreas". Até o ano passado, a empresa tinha dois Boeings 737-200, com contratos de leasing de cinco anos. Segundo fontes do setor, ela teria negociado a devolução das aeronaves. Funcionários da companhia negam a existência de problemas financeiros e afirmam que a Nacional voltará com nova estratégia de marketing. A malha aérea da Nacional incluía até fevereiro as cidades de Araçatuba (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá, Fortaleza, Salvador, São Luís e São Paulo (Guarulhos). A companhia buscava atrair passageiros com tarifas mais baixas, dividindo o pagamento em até cinco vezes e aceitando cheque pré-datados. A empresa informou que transportou no ano passado aproximadamente 350 mil pessoas. Uma das metas da Nacional para 2002 era criar vôos para o Centro-Oeste. No Departamento de Aviação Civil (DAC), a Nacional tem licença para operar na área de fretamento de passageiros. Ela já solicitou autorização para operar com vôos regulares (ou seja, com horários fixos de partida), pedido que voltará a ser analisado pelo DAC quando a companhia voltar a voar.