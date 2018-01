Nacionalização de plataformas da Petrobras pode chegar a 55% Um estudo desenvolvido pela Associação Brasileira da Infra-Estrutura e do Desenvolvimento da Indústria de Base (Abdib) mostra que dependendo do tamanho da plataforma para exploração de petróleo que a Petrobras desejar, o índice de nacionalização pode chegar em até 55% do valor, o que pode empregar mais gente no País, disse o presidente da entidade, José Augusto Marques. "Na indústria de base é assim, quanto mais se faz, mas se aperfeiçoa e se ganha competitividade, tendo produtos mais baratos e de alta qualidade", disse. A discussão a respeito da possibilidade de o País produzir estas plataformas se deve ao fato de que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quando era candidato, criticou a compra de plataformas no exterior por parte da Petrobras. A concorrência até foi postergada e só ocorrerá em 2003, quando Lula já estará no Palácio do Planalto. Segundo o estudo, "alguns países que já produzem plataformas marítimas para exploração de petróleo também adquirem parte dos equipamentos fora, no exterior. Ninguém produz tudo sozinho." A entidade detectou que a parte vulnerável do País está na produção do equipamento flutuante. "Não produzimos estes equipamentos e, sendo otimista, podemos chegar até 60% de nacionalização em valor", afirmou o presidente da Abdib. Ele disse que o estudo será encaminhado ao presidente eleito para que ele saiba que o Brasil tem "condições de fazer muita coisa". Marques entende que "chegou o momento de a Petrobras, que é uma parceira da indústria nacional, também colaborar" para que o País produza as plataformas que necessita. "Em toda sua vida, a Petrobras contribuiu decisivamente para o avanço da nacionalização na área de exploração de petróleo", afirmou. "A indústria de base e a Petrobras sempre trabalharam juntas na busca de índices de nacionalização."