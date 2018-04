Nafta vai discutir agricultura e terrorismo Autoridades agrícolas dos Estados Unidos, Canadá e México reúnem-se nesta quarta-feira em Nogales, no Arizona (EUA), para discutir comércio e terrorismo. A recém-assinada Farm Bill norte-americana também deve ser foco do encontro. A conferência deve discutir disputas comerciais entre os três países do Nafta e formas de proteger a agroindústria do terrorismo. Com a sanção da Farm Bill na última segunda-feira pelo presidente norte-americano, George W. Bush, o assunto pode tomar o espaço dos outros temas. Segundo Donald Boulanger, secretário de imprensa do ministério de Agricultura do Canadá, o ministro Lyle Vanclief está em contato com o Grupo de Cairns, que se manifestou sobre a nova lei agrícola, mas não participará das discussões do grupo. Vanclief, que criticou bastante a Farm Bill recentemente, não participará do encontro desta quarta por causa de compromissos anteriores. Em seu lugar estará o ministro assistente Mark Corey. "Ele é bem versado sobre o comércio entre as três nações e também sobre os conflitos comerciais, como os efeitos nocivos da Farm Bill e outras questões", disse Boulanger.