?Não aproveitar acordo com FMI seria decisão suicida", diz Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, atribuiu hoje, em entrevista à Agência Estado, a reação negativa do mercado, depois do anúncio do acordo com o FMI, ao mau entendimento do que foi este acerto. Fraga disse manter a sua opinião de que o acordo foi "espetacular" e afirmou que existe uma interpretação equivocada da reação dos candidatos à Presidência ao acordo. "Isto levou muitos no mercado à conclusão, precipitada e equivocada, de que o acordo não será levado à sua plenitude. O acordo é muito bom e seria uma tolice não aproveitar (esta chance), dado que o custo adicional é nenhum". Fraga disse acreditar que o significado do acordo será absorvido, não só pelos mercados, mas também pelo meio político. "Seria uma decisão suicida não aproveitar este acordo, algo com um custo muito alto. A alternativa para não se usar este acordo ainda não foi explicitada no debate eleitoral. E isto ainda não ocorreu, talvez porque simplesmente esta alternativa não exista", afirmou. "É preciso entender que o volume de recursos emprestados pelo FMI não têm nada de irrelevante", disse o ministro. Segundo ele, às vezes há esta percepção equivocada, pelo fato de que os recursos emprestados fazem parte das reservas brutas e porque há limitações para o tipo de uso que eles terão. "Na verdade, o volume cria um montante de recursos que o País tem a priori". Segundo Fraga, é muito mais fácil negociar uma redução do piso das reservas líqüidas - de tal forma a poder utilizar estes recursos para intervenção no mercado cambial ou como funding para o repasse de linhas de financiamento à exportação pelo BC - do que negociar um acordo com o FMI para obter mais recursos. "O piso é modificável, se as condições assim o exigirem. Além do mais, o piso pode teoricamente até entrar em território negativo. O Fundo cansou de fazer programas com piso de reservas líqüidas negativo", afirmou.