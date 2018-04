Não deixe para declarar o IR na última hora Faltando apenas duas semanas para o término do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2002, ano-base 2001, mais de dois terços dos contribuintes ainda não cumpriram com essa obrigação. Dos 13,5 milhões de declarações que a Receita Federal espera receber neste ano, apenas 4.201.439 haviam sido enviadas até a manhã de sexta-feira. Do total entregue, 4.078.822 foram enviadas pela Internet e 112.269 por meio do formulário online, que dispensa o uso do programa IRPF 2002. Pelo telefone da Receita (0300-780300), foram enviadas 10.348 declarações. Mesmo com a ampla disponibilidade dos meios de entrega da declaração (Internet, telefone, correios, bancos), o contribuinte deve apressar-se para evitar filas e tumultos dos últimos dias. Se a maioria deixar para enviar o documento pela Internet ou pelo telefone na última hora, há o risco de congestionamento nesses dois sistemas e o contribuinte pode perder o prazo, como já ocorreu em anos anteriores. E quem deixar de apresentar a declaração ou entregá-la fora do prazo pagará multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido. Mesmo para quem apurou imposto a pagar, a entrega da declaração antes do fim do mês é mais vantajosa. Se o problema é a falta de dinheiro para recolher o tributo, o declarante não deve preocupar-se. Ainda que faça a entrega agora, o contribuinte tem prazo para fazer o pagamento do imposto, sem nenhum acréscimo, até dia 30. Confira os meios de entrega da declaração: Internet - É a forma mais prática de enviar a declaração simplificada ou completa. Basta baixar os programas IRPF 2002 e Receitanet, para envio, do site www.receita.fazenda.gov.br. O prazo é até as 20 horas do dia 30 de abril. O recibo de entrega poderá ser impresso logo após o envio da declaração. Disquete - A declaração em disquete é iniciada a partir do programa do IRPF 2002, que pode ser baixado do site da Receita ou instalado com o uso de disquete-programa CD-ROM distribuído pela Receita. A entrega deve ser feita no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, nos horários normais de funcionamento. O recibo de entrega deve ser impresso pelo contribuinte. A transmissão é feita no ato e o receptor devolve o disquete e o respectivo recibo carimbado. Online - Não é preciso baixar e instalar os programas da Receita Federal. O formulário é preenchido no próprio site da Receita. Mas poderá ser usado apenas por contribuintes que em 31/12/2001 detinham a posse de bens ou direitos de valor total não superior a R$ 20 mil. Telefone - Basta ligar para o número 0300-780300. O contribuinte deve ter em mãos o roteiro preenchido. A ligação custará R$ 0,27 por minuto, se for feita de aparelho fixo, e R$ 0,50, se for de celular. A declaração por telefone também só poderá ser feita por aqueles que em 31/12/2001 detinham a posse de bens ou direitos de valor total não superior a R$ 20 mil. Correio - Para quem prefere entregar a declaração em formulário impresso, o documento e o manual estão disponíveis nas centrais de atendimento da Receita Federal. Os formulários também poderão ser comprados em algumas papelarias. A entrega deve ser feita nas agências dos Correios no horário normal de atendimento e é preciso pagar uma tarifa de R$ 2,50.