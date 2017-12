"Não dou palpite e não tenho cara de palpiteiro", diz Dirceu O ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu disse hoje que quem decide a Selic, a taxa básica de juros da economia, é o Banco Central (BC) e não o Governo. "Nós do Governo só fazemos avaliação política e discussão com a sociedade sobre a política econômica", afirmou. Dirceu garantiu que o Governo não interfere nas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom). Ele afirmou ainda que não tem palpites sobre a queda da taxa na próxima reunião do ano, nos próximos dias 16 e 17 de dezembro. "Eu não defendo taxa alguma e nem dou palpite porque não tenho cara de palpiteiro", afirmou. Segundo ele, "só quem pode dizer qual será a nova taxa de juros no Brasil é o Copom". Dirceu visita hoje a cidade de Campinas e participa neste momento de almoço com empresários, lideranças políticas e sociais da região. Antes o ministro assinou protocolo de intenções para transferência de áreas da Rede Ferroviária Federal ao Município.