Não é hora de aumentar juros, diz Fipe O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) afirmou hoje que ainda não é o momento de o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentar a Selic. A reunião que definirá a nova taxa de juros deve acontecer amanhã e quarta-feira. Heron argumentou que a inflação no País prossegue com tendência de queda, apesar de ter apresentado leve alta na última pesquisa - de 1,74% na primeira quadrissemana de janeiro, para 1,79% na segunda quadrissemana. Para Heron, o núcleo de inflação deve estar em queda. "As medidas tomadas pelo Copom no fim do ano passado surtirão efeito apenas nos próximos meses. Ainda não é o caso de elevar os juros", afirmou. Segundo ele, o IPC apurado na cidade de São Paulo destoará dos levantamentos de outras regiões, já que no Estado houve um choque de tarifas no transporte coletivo (ônibus, lotação, integração, metrô e trem) e nos cartórios. "Esse efeito não deverá ser repetido em outras regiões do País. Se tirarmos o efeito das tarifas, o IPC de janeiro deve ficar em torno de 1,40%, abaixo do 1,83% registrado em dezembro", explicou Heron afirmou que os Índices de Preços no Atacado (IPAs) "vão cair fortemente no fechamento do mês". Para ele, o Copom deve manter a Selic nos atuais 25%, porque o risco de continuidade de inflação nos próximos meses ainda existe. "Enquanto não tivermos resultados cabais de queda da inflação, o Copom não deve reduzir os juros", disse.