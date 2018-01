Não é momento para comprar ação da Eletropaulo, diz Cemig O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Wilson Brumer, enfatizou que "este não é o momento atual para especular sobre a negociação de compra de ações da Eletropaulo pela empresa". De acordo com ele, ainda não estão definidas as condições pelas quais os papéis serão colocados à venda pelo BNDES. Além disso, ainda existem indefinições sobre o novo modelo do setor elétrico. A hipótese de que a Cemig poderia participar do leilão foi apresentada como forma de a empresa receber as ações, em lugar dos empréstimos a que teria direito junto ao BNDES, pelas perdas com o racionamento de energia em 2001.