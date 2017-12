‘Não é preciso sacrificar retorno financeiro para se ter impacto social’

O americano Will Poole deixou há cerca de dez anos uma das vice-presidências da Microsoft para empreender e trabalhar com fundos de investimento de impacto social. Hoje, lidera a Capria, uma gestora desses fundos que, na semana passada, fechou parceria com a Performa Investimentos para levantar capital no Brasil. Poole vê potencial no mercado brasileiro, mas destaca que a instabilidade do real e as preocupações com regulação afugentam o investidor.

Qual o potencial do segmento de fundos de investimento de impacto social?

O J.P. Morgan projeta que o investimento total na área de impacto social atingirá US$ 1 trilhão em poucos anos (hoje está em US$ 93 bilhões). Esse é um objetivo ambicioso, mas acredito que será atingido em um número modesto de anos. A ideia de investimento com impacto social está amadurecendo rapidamente entre todos os investidores, que estão vendo que há oportunidade para ter retorno e impacto ao mesmo tempo, não é preciso sacrificar um deles.

Como estão os mercados emergentes nessa área?

A Índia é mais desenvolvida que o Brasil. Tenho a impressão de que há mais recursos estrangeiros indo para lá e menos preocupação com riscos. A rupia também está mais estável que o real e lá há menos preocupação com o impacto da regulação governamental no sucesso de empreendedores. Mas esses pontos estão mudando agora no Brasil.

Fundos de impacto social têm os mesmos riscos que os tradicionais?

Os dados mostram que fundos de impacto têm performance melhor que os de não impacto. A razão é que os gerentes desses fundos estão indo onde ninguém está. Por isso, conseguem melhores preços quando investem em empreendedorismo. Os empreendedores oferecem produtos que não têm competição. Assim, uma vez que você tem sucesso, você tem capacidade de ter uma grande base de clientes e menos competição, porque não há companhias estabelecidas nesses segmentos. Não é fácil (ter sucesso), mas os potenciais são altos.