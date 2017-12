Não é só energia, é preciso economizar água A crise de energia tem estreita relação com a falta de água. Afinal, a maior parte da produção energética do País está baseada em hidrelétricas e a escassez de chuvas foi apontada pelo governo como um dos maiores culpados pela crise em que vivemos hoje. Segundo o secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Antonio Carlos de Mendes Thame, o ciclo hidrológico - histórico de chuvas - foi rompido nos dois últimos anos. "A quantidade de chuvas ficou 35% abaixo do esperado e cientistas culpam o efeito estufa. Portanto, a situação é preocupante." Ele conclui que a crise de energia poderá ser solucionada, pois há alternativas. "Existem outras fontes de energia." Mas, em relação aos recursos hídricos, a previsão é menos otimista. "Por isso, é preciso haver uma mudança cultural e acabar com a cultura da abundância e do desperdício." E cita dados: "no Brasil o consumo per capita diário é de 180 litros diários. Diferenças culturais e climáticas à parte, Japão e França, por exemplo, apresentam gasto per capita de 110 litros por dia." E o chuveiro é responsável por 55% do consumo no País. Para isso, uma das campanhas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), lançada há um mês, já conseguiu reduzir em 10% o consumo de água na Grande São Paulo. Este resultado deve-se também à redução por causa do racionamento de energia. Veja o tamanho do desperdício e siga as dicas da Sabesp para economizar água. Saiba o quanto você desperdiça todos os dias: No banheiro - escovar os dentes em cinco minutos com a torneira meio aberta gasta 80 litros de água; - lavar o rosto em um minuto com a torneira meio aberta gasta 16 litros de água; - fazer a barba em 5 minutos com a torneira meio aberta pode gastar 80 litros de água; - um banho de ducha durante 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 243 litros; - válvula de descarga defeituosa pode chegar a gastar até 30 litros. Na cozinha - lavar a louça com a torneira da pia meio aberta durante 15 minutos gasta 243 litros de água; - uma lavadora de louças grande gasta 40 litros. Lavar a roupa - lavar a roupa numa lavadora com capacidade para 5 quilos gasta 135 litros; - um tanque com a torneira meio aberta por 15 minutos chega a gastar 279 litros. Regar as plantas - regar jardins e plantas durante 10 minutos gasta 186 litros de água. Lavar o carro - lavar o carro durante 30 minutos com uma mangueira não muito aberta gasta 216 litros de água. Com a torneira meio aberta, 560 litros. Lavar a calçada - lavar a calçada usando um esguicho durante 15 minutos gasta 279 litros de água. Pequeno desperdício, grandes perdas - uma torneira gotejando chega a um desperdício de 46 litros por dia. Por mês, 1.380 litros; - um filete de mais ou menos 2 milímetros totaliza um gasto de 4.140 litros num mês; - e um filete de 4 milímetros, 13.260 litros por mês de desperdício; - um buraco de 2 milímetros no encanamento pode causar um desperdício de 3.200 litros por dia, o equivalente a mais de três caixas d´água. Aprenda a economizar e diminua sua conta no fim do mês No banheiro - ao escovar os dentes, molhe a escova, feche a torneira enquanto escova e use um copo de água para enxaguar a boca. Ao invés de 80 litros, você gastaria apenas um; - para não gastar 16 litros de água ao lavar o rosto e as mãos, coloque um tampão na pia e faça do lavatório um tanquinho; - ao invés de gastar 80 litros de água para fazer a barba com a torneira meio aberta, faça um tanquinho no lavatório e gaste apenas dois; - reduza o banho de ducha de 15 minutos para cinco, feche a torneira ao ensaboar-se e economize 162 litros de água por dia; - a mesma dica para o banho com chuveiro elétrico reduz o gasto de 144 litros para 48; - regule a válvula de descarga para seis segundos. Com isso, serão 10 litros de água ao invés de 30 litros, que é o gasto se estiver com defeito; - não faça do seu vaso sanitário uma lata de lixo. Lembre que a cada descarga você estará desperdiçando água. Na cozinha - para lavar a louça e gastar apenas 20 litros no lugar de 243, siga as seguintes instruções: limpe os restos dos pratos e panelas com uma escova e jogue no lixo; coloque água numa vasilha grande com detergente para ensaboar; depois, coloque água limpa na vasilha e enxágüe a louça; - a lavadora de louças grande gasta 40 litros de água e deve ser usada apenas se estiver cheia. O mesmo vale para a lavadora de louças portátil. Lavar a roupa - a lavadora de roupas com capacidade para 5 quilos gasta 135 litros, por isso também deve ser usada na sua capacidade total; - ao lavar no tanque, acumule a roupa, encha o tanque de água para ensaboar e feche a torneira. Faça a mesma operação com água limpa para enxaguar. Regar as plantas - para economizar 90 litros regando o jardim durante dez minutos, use uma mangueira com esguicho-revólver. No verão, regue as plantas de manhãzinha ou à noite - o que reduz a perda por evaporação; no inverno, faça o mesmo pela manhã, mas apenas dia sim, dia não. Lavar o carro - lave o carro uma vez por mês usando um balde de dez litros para molhar e ensaboar e balde também para enxaguar. De 560 litros, você passará a gastar 40. Também é possível aproveitar para lavar o carro logo após a chuva, economizando o enxágue. Lavar a calçada - ao invés de lavar a calçada usando o esguicho, economize 279 litros e use a vassoura. Para ler mais sobre a questão da água, veja, no link abaixo, a área especial "A Fonte Secando".