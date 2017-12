Não está certo acordo com FMI sobre infra-estrutura, diz Palocci O ministro a Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje, à saída da reunião que ele teve com líderes partidários no Congresso para discutir o Orçamento da União para 2005, que não está finalizado o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre os projetos piloto para investimentos em infra-estrutura. O Brasil quer que uma parte dos investimentos em infra-estrutura com retorno econômico não sejam contabilizados no cálculo do superávit primário como despesas. Hoje, todos os investimentos, não importando sua destinação, são contabilizados como despesas. Palocci disse que "estão no bom caminho" as negociações com o Fundo. A uma pergunta se esses investimentos teriam alguma relação com as Parcerias Público-Privadas (PPPs), ele disse que os investimentos do projeto piloto "vêm direto do Orçamento".