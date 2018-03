Não fazemos política monetária por analogia, diz Meirelles

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, voltou a enfatizar que o Brasil não faz política monetária por analogia. "Tomamos medidas de flexibilização ou aperto monetário baseadas em nossas projeções de inflação. E nossas projeções de inflação, com base no último relatório de inflação, são de inflação de 4,4% em 2010, portanto levemente abaixo do centro da meta", completou para jornalistas em Nova York.

Veja também:

Mecanismos de combate à crise seguem montados, diz Meirelles

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um ano após auge da crise, economia se recupera

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

Ao ser questionado pela Agência Estado sobre se os países emergentes teriam de elevar o juro antes das economias avançadas, uma vez que os primeiros estão reagindo mais rapidamente à crise, ele reiterou que não comenta sobre a trajetória futura do juro no Brasil, mas emendou que vê como "atitude arriscada as pessoas acharem que um país está fazendo uma coisa e outro país deveria fazer a mesma coisa como se fosse uma coisa unilateral e unidimensional, o que não é".

Meirelles explica que as estratégias de combate à crise foram diferentes em cada país e, da mesma forma, também serão diferentes as estratégias de saída. "O Brasil certamente usou estratégia de enfrentamento da crise muito bem sucedida e que não foi completamente baseada na política monetária, como em outros países, com o corte da taxa básica", disse.

O presidente do BC enumerou que o País emprestou reservas, interveio nos mercados futuros, vendeu dólar no mercado à vista, liberou compulsório: "O Brasil tomou uma série de medidas e algumas destas medidas já estão sendo revertidas, como é o caso do empréstimo das reservas que os bancos estão pagando", citou. "Portanto, as estratégias são diferentes. Já dissemos: não fazemos política por analogia".