Não fizemos previsão, montamos cenário provável, diz Ipea O economista e diretor de estudos macroeconômicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Paulo Levy, disse nesta terça-feira que a polêmica em torno do estudo apresentado por ele e pelo economista Fábio Giambiagi reflete "confusão" quanto ao significado do mesmo. A simulação sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil nos próximos anos mostra que o País só poderá crescer 5% a partir de 2017. "Não estamos fazendo previsões. Montamos um cenário mais provável", explicou em entrevista à Agência Estado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, voltou a criticar hoje o estudo dizendo que ele "totalmente equivocado". O ministro disse que o Brasil continua com condições muito favoráveis para o crescimento, mas admitiu que para isso o governo terá que tomar medidas adicionais. Levy disse que também espera que o Brasil cresça mais, só que em ritmo mais gradual do que aquele que está sendo vislumbrado pelo governo. "Não há incompatibilidade entre aquilo que estamos apresentando e o cenário do governo", garantiu. Ele disse ainda que o cenário traçado pelo Ipea "admite variáveis". Para Levy, o entrave para um crescimento sustentado mais forte está nos níveis de investimento, que são muito baixos na sua avaliação. O diretor observou ainda que para acelerar o crescimento, o investimento deveria crescer muito mais rápido. "E esse não é o cenário mais provável", frisou. Para crescer mais, Levy afirma que são necessárias mudanças importantes no cenário do País, como aumento da participação dos investimentos públicos no gasto total do governo e redução da carga tributária. O estudo projeta crescimento de 4% do PIB entre 2008 e 2011 contra pelo menos os 5% esperados pelo governo no período. "Ainda assim é uma taxa significativa", disse. Segundo ele, nos últimos 10 anos, boa parte dos países asiáticos cresceu entre 4% e 4,5% em média, com exceção da China e da Índia, que têm crescido entre 10% e 8%, respectivamente. Levy disse, no entanto, que os dois países não devem ser tidos como paradigma do Brasil, uma vez que o País teve outros avanços significativos nos últimos anos e a própria renda per capita é bem superior a desses países, citando que a renda per capita da Índia é de cerca de US$ 600 ao ano ante US$ 4 mil no Brasil. O diretor criticou o ambiente regulatório no Brasil e o papel do judiciário, que segundo ele, trazem incertezas em relação a investimentos mais elevados. Os juros, frisou Levy, ainda estão muito altos também. "Os juros já caíram 6 pontos e o investimento continua tímido", ressaltou. A relação dívida/PIB, de 50%, também é muito maior que em outros países emergentes. Grau de investimento Para Levy, a política fiscal e a dívida pública ainda impedem que o Brasil chegue a ser grau de investimento. Por isso, apesar de achar que o País está no caminho para atingir esse nível de confiança do investidor estrangeiro, o economista acredita que a conquista será gradual e poderá demorar um pouco. Segundo ele, uma relação dívida/PIB em 40%, o que ele acredita que pode ser alcançado em 2010, "abre espaço significativo" para o investment grade. O estudo elaborado por ele e pelo economista Fábio Giambiagi projeta ainda relação dívida/PIB em 30% em 2014. Levy comentou ainda que os estudos que estão sendo feitos pelo governo para acelerar o crescimento do País estão "corretos". Ele lembrou a importância de se limitar o gasto corrente. "É possível sinalizar com reforma tributária mais ampla", acrescentou. Matéria alterada às 16h24 para acréscimo de informações