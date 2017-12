Não há absolutamente nada decidido sobre emissão, diz Levy O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse nesta quinta-feira de maneira enfática que não há nada decidido dentro do governo sobre uma emissão soberana denominada em reais. "Não há absolutamente nada decidido sobre isso", afirmou Levy, acrescentando que no road show que fez junto a investidores em Nova York ele não previu, como chegaram a afirmar alguns veículos de comunicação, que essa emissão seria feita em 2005. "Não previ e não tenho essa capacidade de futurologia", afirmou o secretário, que disse também ter ficado surpreso com as informações divulgadas na imprensa de que os moldes desta emissão já teriam sido fechados e que ela seria coordenada pelo Citigroup. Questionado sobre a visível demanda dos investidores estrangeiros por esse tipo de papel, Levy disse ainda que isso não leva necessariamente à realização desse tipo de operação. "Tem que se ver, por exemplo, para quais condições existe essa demanda", destacou.