"Não há Alca sem Brasil", rebate ministro da Agricultura O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que não há Área de Livre Comércio das Américas (Alca) sem o Brasil. A declaração de Rodrigues foi dada em resposta ao embaixador Perter Allgeier, co-presidente americano da Alca, que advertiu ontem que a Alca sairá com ou sem o Brasil. "Gestos como esse ocorrem, pois fazem parte do processo de negociação. Uma Alca sem o Brasil não é uma Alca, é uma Alca B", afirmou Rodrigues. Segundo ele, é necessário um avanço coletivo nas negociações da Alca, dentro dos interesses brasileiros. "Nos interesses brasileiros, o agronegócio é fundamental. Voltar às discussões de política de apoio interno é essencial para que possamos progredir na Alca e também na OMC", completou. Origem da polêmica A declaração de Allgeier, feita no seminário "O Papel dos Legisladores na Alca", realizado no Congresso, foi um recado indireto ao Brasil, que busca reformular as negociações do bloco comercial, opondo-se à proposta dos americanos. Se não for possível chegar a um resultado positivo na Alca, os Estados Unidos vão buscar o livre comércio com países que estiverem interessados, disse ontem Allgeier. "Os Estados Unidos acreditam que o comércio é uma questão-chave para o crescimento econômico", afirmou o embaixador. Ele voltou a destacar a proposta americana de uma Alca abrangente, que exclua apenas os temas que os EUA consideram mais apropriados para discussão no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC): os subsídios domésticos à agricultura e as medidas antidumping.