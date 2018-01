Não há Alca sem o Brasil, diz secretário dos EUA O governo do presidente George W. Bush não prevê a criação de uma Área de Livre Comércio das Américas (Alca) que não inclua o Brasil. A afirmação foi feita pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Donald Evans, durante sua passagem pela Organização Mundial do Comércio (OMC). "Estamos convencidos de que o novo presidente brasileiro será um ator fundamental nas negociações da Alca", afirmou Evans. Apesar de preferir não comentar sobre o fato de que o Brasil poderia atrasar o envio de suas propostas sobre a criação do bloco, o secretário de Comércio declarou que o importante, neste momento, é conseguir o comprometimento de todos para que as negociações possam ir adiante. "O presidente (Bush) tem o compromisso de fazer todo o possível para engajar o novo governo brasileiro nas negociações de criação da Alca, e é nisso que estamos focados", afirmou Evans. Ele destacou que, por enquanto, as mensagens que estão recebendo de Brasília são "encorajadoras". O secretário ainda se recusou a falar sobre a possibilidade de o novo governo brasileiro adotar uma posição mais dura em relação à exigência de que os Estados Unidos abram seus mercados para os produtos nacionais, se quiserem contar com o apoio do Brasil na Alca. "Já somos um dos países mais abertos do mundo", afirmou. Barreiras O secretário reservou parte da sua agenda para uma conversa privada com o embaixador brasileiro na OMC, Luiz Felipe de Seixas Correa. Durante o encontro, o diplomata brasileiro mencionou que os produtos exportados pelo Brasil sofrem com as barreiras impostas pelos Estados Unidos. Temas como o protecionismo ao aço e ao suco de laranja fizeram parte das conversas. Além disso, o embaixador brasileiro apontou que os subsídios dados pelos americanos ao algodão e à soja prejudicam a participação dos produtores nacionais no mercado mundial. "Os Estados Unidos precisam dar o exemplo e devem ampliar sua proposta de liberalização dos mercados agrícolas na OMC", afirmou Seixas Correa, após o encontro com Evans. O secretário de Comércio ainda aproveitou a reunião com o representante brasileiro para indicar que considerou "positivos" os nomes escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar os cargos de ministros no governo.