''Não há coitadinhos na história'', diz advogado "Não há coitadinhos nessa história." Foi assim que o criminalista Arnaldo Malheiros Filho reagiu ao saber da nova denúncia contra seu cliente, o banqueiro Edemar Cid Ferreira. Segundo o advogado, o caso discutido na Justiça estadual envolve "operações de empresas dirigidas por profissionais competentes, bem remunerados, maiores e capazes, a quem o banco Santos não tinha como pressionar ou obrigar". Na verdade, continuou o criminalista, essas empresas "fizeram negócios que lhes pareceram lucrativos, cabendo-lhes arcar com os respectivos riscos". Malheiros lembra que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedentes centenas de ações civis de empresas que se dizem "vítimas". Para ele, a denúncia do MPE privilegia três empresas (Univem, Transvem e Vibrapar) "de um universo muito maior de companhias que, durante um bom tempo lucraram bastante com esse tipo de negócio, mas, depois da falência do Banco Santos, vieram a se apresentar como ingênuas, ignorantes e dirigidas por incapazes que se deixavam enganar por simples publicidade sem que fosse preciso nenhum ardil, o que não é verdade". O advogado contesta ainda a competência da Justiça estadual para analisar o caso. "Desde 1986, eventuais crimes praticados em instituições financeiras passaram a ser regulados pela lei 7.492 (colarinho branco) e submetidos à competência da Justiça Federal". Segundo Malheiros, a questão sobre essas operações "ditas de reciprocidade" foi amplamente examinada na sentença da Justiça Federal (a que condenou o banqueiro), objeto de recurso da defesa. Malheiros conclui dizendo que as operações "foram contratadas por centenas de empresas e não apenas por três que mereceram o estranho privilégio dessa atenção especial". "Esta denúncia, portanto, está defasada em 23 anos, por ignorar que a competência é federal".