Não há confirmação sobre encontro entre Lula e Kirchner Segundo as assessorias dos governos argentino e brasileiro, ainda não há confirmação sobre um possível encontro reservado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Néstor Kirchner para tratar do conflito comercial gerado pela decisão da Argentina de restringir as importações de produtos da linha branca e de televisores do Brasil. Lula participa, na manhã de hoje, de um café da manhã oferecido pelo presidente Kirchner aos chefes de Estado, presentes na 26ª Reunião de Cúpula do Mercosul. Nos primeiros trinta minutos, estarão reunidos apenas os presidentes. Em seguida, os chanceleres serão incluídos ao grupo. Às 10 horas, deverá iniciar a reunião de cúpula. O embarque do presidente Lula para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, está previsto para as 14h30. Lula deverá levar, no avião presidencial, o presidente boliviano, Carlos Mesa.