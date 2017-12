Não há decisão sobre exposição cambial de banco, diz Meirelles O presidente do BC, Henrique Meirelles, disse hoje que ainda não há nenhuma decisão tomada sobre a possibilidade de aumentar o nível de exposição em câmbio das instituições financeiras. Ele também enfatizou que não há previsão sobre quando haverá uma decisão sobre este assunto. Ele disse ainda que a economia brasileira está entrando num processo de retomada do crescimento. Para Meirelles, esta é a segunda fase do processo de ajuste da economia, iniciado este ano com o combate à crise enfrentada pelo País. Meirelles também destacou que, numa terceira fase, o governo e o Congresso deverão buscar a aprovação de reformas microeconômicas que aumentem o potencial de crescimento. Entre estas reformas, Meirelles citou a aprovação da Lei de Falências, a aprovação da Medida Provisória (MP) que criou as cédulas de crédito bancário e a criação das linhas de crédito com desconto em folha. Essas medidas, segundo ele, ajudarão a reduzir o custo de financiamento e acabarão por abrir espaço para uma expansão maior da atividade econômica.