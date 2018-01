Não há decisão sobre pagamento antecipado ao FMI, diz Meirelles O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que não existe nenhuma decisão tomada a respeito do pagamento antecipado da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Meirelles fez essa declaração ao ser questionado sobre a sua opinião a respeito das afirmações do ex-diretor do BC Ilan Goldfajn, que defendeu a devolução dos recursos ao organismo internacional. Em relação à possibilidade de ampliação do Conselho Monetário Nacional, Meirelles disse achar o debate legítimo, o que faz parte do cotidiano de qualquer sociedade organizada.