Não há decisão sobre redução de compulsório, diz BC O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, informou hoje que a instituição não tomou uma decisão sobre a redução dos compulsórios. "Não há decisão nenhuma", firmou o diretor do BC. Ele comentou que não tinha ?a mínima idéia" de notícias segundo as quais a decisão já teria sido tomada ontem e posteriormente adiada devido ao nervosismo do mercado. Citando o presidente do BC, Henrique Meirelles, Darcy disse que a instituição "não fala sobre compulsórios, decide". Ao ser questionado quando a decisão pode ser tomada ele acrescentou: "Pode demorar um mês, dois meses, pode demorar o tempo que for necessário". Darcy deu as declarações ao deixar o Ministério da Fazenda, onde esteve reunido com o secretário executivo Bernard Appy, discutindo o programa que permitirá empréstimos com consignação de folha de pagamento dos trabalhadores.