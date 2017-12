Não há medida concreta para ajuda do BNDES à mídia, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, informou hoje que não há nenhuma medida concreta com relação a uma eventual ajuda do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES0 ao setor de mídia. Segundo ele, haveria apenas idéias, que estariam em análise pela área técnica do banco. A afirmação do ministro foi feita durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Na ocasião, o deputado Bernardo Ariston (PMDB-RJ), perguntou ao ministro sobre o "Pró-Mídia". Furlan respondeu ao deputado que solicitou ao BNDES cópias de estudos e atas de reunião que houvessem tratado do tema. Segundo Furlan, o BNDES informou nada haver de concreto com relação ao Pró-Mídia. Política industrial Furlan afirmou ainda que encaminhará ainda esta semana ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugestões de nomes para compor o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que discutirá medidas concretas para a nova política industrial. Segundo Furlan, o conselho, que terá representantes do setor privado e dos trabalhadores, começará a funcionar ainda este mês. O ministro informou que para o presidente Lula a implantação da política industrial é "prioridade zero, ou seja, é para começar a fazer já". Lula teria se comprometido a abrir espaço em sua agenda, sempre que necessário, para resolver problemas que estejam emperrando a política industrial. Questionado sobre se essa garantia do presidente lhe dá tranqüilidade de que a burocracia governamental não atrapalhará a política industrial, Furlan comentou: "eu estou sempre com o pé atrás com relação à burocracia".