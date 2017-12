Não há melhora na produção de petróleo no Golfo do México O Serviço de Administração de Minerais dos EUA (MMS), ligado ao Departamento do Interior, informou que não houve progressos na retomada da produção de petróleo e gás natural da região do Golfo do México nas últimas 24 horas. De acordo com o MMS, nesta quinta-feira, 28,5% da produção diária de petróleo e 18,9% da produção diária de gás natural do Golfo do México permanecem paradas, passadas duas semanas desde que o furacão Ivan atingiu a região. Esses porcentuais são os mesmos do levantamento realizado ontem. Isso significa que a região do Golfo está deixando de produzir diariamente 485.000 barris de petróleo e 2,32 bilhões de pés cúbicos de gás natural. As informações são da Dow Jones.