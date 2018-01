Não há necessidade de capitalização da Petrobrás, diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira que mantém a Petrobrás no seu radar, mas não vê a necessidade de uma capitalização à estatal.

Ele destacou a emissão ontem pela companhia de US$ 6,75 bilhões em títulos de dívida com vencimentos de cinco e dez anos. "Ontem houve emissão e estamos acompanhando de perto. Temos contato constante com as pessoas envolvidas na operação e houve uma demanda bem maior do que a oferta", revelou.

Meirelles evitou falar sobre a substituição de executivos no comando da Petrobrás. Mas, questionado por jornalistas, classificou o diretor da área financeira e de relacionamento com investidores da companhia, Ivan Monteiro, como excelente profissional.

Novamente provocado ao final da entrevista, o ministro elogiou ainda o ex-ministro da Casa Civil Pedro Parente, cotado para assumir a petrolífera.