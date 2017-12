'Não há oferta de emprego como antes' Iago Carnevalli, de 20 anos, que concluiu no fim de 2014 o curso técnico de contabilidade, sentiu na pele a mudança de humor do mercado de trabalho. Em junho do ano passado, ele pediu demissão da locadora onde trabalhava e recebia R$ 1 mil para concluir com mais tranquilidade os estudos. Agora faz seis meses que ele procura, sem sucesso, um novo trabalho. "Não aparece mais emprego como aparecia quando eu estava estudando", reclamou. Na última sexta-feira, Carnevalli foi à agência de emprego para se candidatar a uma vaga de aprendiz, mesmo já tendo passado por dois empregos. "Foi a única coisa que apareceu."