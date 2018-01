Não há previsão para aumento da gasolina, anuncia Petrobras O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, disse hoje que não há nenhuma previsão sobre aumento do preço da gasolina no mercado interno. Ele informou que a Petrobras, como sempre, continua analisando os preços do mercado internacional. Dutra reafirmou que a política de preços da empresa tem que ser coerente com a de um país de mercado aberto, como o Brasil. "Nós não repassamos para o consumidor brasileiro a volatilidade (oscilação) do mercado externo", afirmou. "Nós não sabemos se esse preço - US$ 44 hoje, no mercado internacional - vai se consolidar ou não nem quando isso vai acontecer. Por isso, não há qualquer previsão de aumento". Dutra fez essas declarações logo após participar da solenidade de lançamento do Programa Jovem Aprendiz, no Ministério do Trabalho, juntamente com o ministro Ricardo Berzoini.