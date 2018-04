Não há problemas com balanço de pagamentos, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou hoje que não existe problema de sustentabilidade no balanço de pagamentos brasileiro. Durante palestra para alunos do Instituto Rio Branco (escola de diplomatas), em Brasília, Malan buscou demonstrar que, nos últimos anos, o Brasil vem reduzindo gradativamente seu déficit em transações correntes. Segundo ele, esse déficit caiu de US$ 33,6 bilhões, em 1998 para US$ 18,1 bilhões previstos para este ano. Ele informou, ainda, que também o resultado da balança comercial neste mesmo período vem registrando uma significativa melhora, prevendo que, este ano, a balança poderá acumular um superávit superior a US$ 6 bilhões. Oficialmente, o governo estima esse superávit em US$ 5 bilhões. "O processo de ajuste do balanço de pagamentos tem tido lugar, nos últimos anos, e eu não vejo problemas de sustentabilidade", afirmou o ministro. Temos de resolver, agora, alguns problemas de curto prazo, como é o caso das linhas externas, mas não vejo problemas estruturais no balanço de pagamentos", afirmou. O ministro da Fazenda fez um longo apanhado sobre o cenário mundial. Na avaliação dele, além de ações no campo internacional, o Brasil também precisa resolver "questões domésticas" que, no seu endender, são os pontos de importância fundamental para o País. Como exemplo de ação internacional, Malan citou o recente acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e os entendimentos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (Bird). Como ação doméstica, ele citou o que considera os quatro pilares fundamentais, que são a estabilidade macroeconômica, a consolidação da estabilidade político-institucional e jurídico-administrativa do País, o crescimento econômico baseado no aumento da produtividade e a melhoria das condições de vida da população.