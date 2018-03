Não há provas de que integração global beneficie emergentes, diz FMI Não há provas consistentes de que a integração dos mercados financeiros gere benefícios para os países em desenvolvimento. Há indícios de que ela pode até aumentar os riscos para as economias mais vulneráveis. A conclusão é da equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI), em um estudo chamado ?Efeitos da globalização financeira nos países em desenvolvimento: alguns dados empíricos?, que conta entre seus co-autores o economista-chefe do fundo, Ken Rogoff. ?A principal conclusão é de que, até agora, tem sido difícil achar prova robusta que apóie a proposição de que a integração financeira ajude os países em desenvolvimento a melhorar o seu crescimento e reduzir a volatilidade macroeconômica?, disse o FMI, que avaliou dados de 55 países em desenvolvimento. O estudo salienta que as conexões financeiras dos países em desenvolvimento com a economia global cresceram muito nos últimos anos. ?Entretanto, um relativamente pequeno número desses países assegurou uma fatia de leão dos fluxos de capitais privados dos países industrializados para os países mais pobres, que cresceram nos anos 90.? O FMI observou que modelos teóricos identificaram uma série de canais pelos quais a integração financeira pode promover o crescimento econômico em países em desenvolvimento. Entretanto, a teoria não vem sendo confirmada pela prática. ?Se a integração financeira tem um efeito positivo no crescimento econômico, ainda não há prova empírica robusta e clara que o efeito é quantitativamente significativo?. O estudo do FMI diz ainda que a integração financeira pode também tornar mais volátil a atividade produtiva e o consumo nos países que dependem mais dos investidores internacionais. "O processo de liberalização dos capitais parece ter sido acompanhado em alguns casos por uma maior vulnerabilidade diante das crises", diz o FMI. "A globalização acentuou esses riscos, pois as conexões financeiras além-fronteiras amplificam os efeitos de vários choques e os transmitem mais rapidamente atraves das fronteiras nacionais." O estudo do FMI conclui que a integração financeira deveria "ser encarada com cautela". Políticas macroeconômicas sólidas e o "aprimoramento das instituições têm um importante impacto na capacidade de um país atrair fluxos de capitais menos voláteis e na sua vulnerabilidade diante de crises".